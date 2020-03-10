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После обвала 9 марта нефть подорожала во вторник на 10 процентов

10 марта 2020

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После обвала в понедельник цены на нефть во вторник немного восстанавливаются.  На торгах 10 марта на 6:10 мск.времени  нефть марки Brent подорожала на 10 процентов (36,67 доллара за баррель).

Напомним, что причиной падения котировок нефти стал провал переговоров ОПЕК+ и выход России из сделки. Кроме того, Саудовская Аравия пообещала с апреля нарастить добычу и предоставить рекордные скидки в размере $6-8 за баррель, что означает начало ценовых войн на сырьевом рынке. На этом фоне торги нефтью 9 марта открылись падением почти на 30%, что стало самым сильным дневным движением вниз со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
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