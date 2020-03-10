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Регион получит дополнительно более 386 млн рублей на зарплаты медикам

10 марта 2020
Как пояснили в министерстве здравоохранения Иркутской области, межбюджетные трансферты в сумме 386,1 млн рублей предусмотрены Иркутской области на 2020 год  распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 г.

Средства выделяют из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

- Ликвидация кадрового дефицита – одна из первоочередных задач, стоящих перед здравоохранением, - отмечает исполняющий обязанности Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов. – Предпринимаемые в этом направлении шаги, в том числе по повышению выплат медицинским работникам, благоприятно скажутся на улучшении качества медицинской помощи жителям.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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