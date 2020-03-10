Фонд микрокредитования Иркутской области выдал 90-й микрозайм предпринимателям, пострадавшим от наводнения

Сегодня Фонд микрокредитования Иркутской области выдал 90-й микрозайм предпринимателям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Общая сумма займов под 1% годовых превысила 200 млн рублей.





С 30 августа 2019 года по 10 марта 2020 года предприниматели из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности: С 30 августа 2019 года по 10 марта 2020 года предприниматели из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности:

51 предприниматель из Тулуна (общая сумма займов - 120 млн 50 тыс. рублей)

25 предпринимателей из Нижнеудинска (общая сумма займов – 55,9 млн рублей)

5 предпринимателей из Тулунского района (общая сумма займов – 10,2 млн рублей)

5 предпринимателей из Тайшетского района (общая сумма займов – 6,52 млн рублей)

4 предпринимателя из Чуны (общая сумма займов – 8,4 млн рублей)



Также по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3-4,2% годовых микрозаймы получили 10 бизнесменов в Тулуне, восемь предпринимателей в Усолье-Сибирском, четыре предпринимателя в Байкальске, три - в Шелехове, два - в Усть-Илимске, по одному предпринимателю из Черемхово, Саянска и Железногорска-Илимского (общая сумма всех займов – 70,5 млн рублей).



Всего на льготные займы пострадавшим от паводка в регионе «Фонд микрокредитования» получил субсидию министерства экономического развития Иркутской области в размере 175 млн рублей.