Фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский нордик» завершился на Байкале

Фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский нордик - 2020» прошел на Малом море с 7 по 9 марта при поддержке Правительства Иркутской области. Участниками мероприятия, включенного в календарь XVII Международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», стали более 150 человек в возрасте от восьми до 84 лет из городов Приангарья, а также из Екатеринбурга, Томска и Тюмени.

По словам президента Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрея Кудаева, фестиваль на Малом море провели в пятый раз.

- Скандинавская ходьба становится все более популярной. По сравнению с 2018 годом участников стало вдвое больше. Также мы впервые ввели рейтинговую систему. Это важно для спортсменов, работающих на результат, - рассказал Андрей Кудаев.

Массовые старты прошли на дистанциях 2, 5, 10 и 21 км, были соревнования и по технике ходьбы. На двухкилометровой дистанции первым финишировал 69-летний Анатолий Шишкин из Тюмени. Пять километров быстрее всех прошла 58-летняя Ольга Кондакова из Слюдянки. Первой на десятикилометровой дистанции и второй на пятикилометровой стала 52-летняя Наталья Устинова из Тулуна. Лучший результат на 21 километр у 30-летнего предпринимателя Андрея Филатова из Иркутска. Его время - два часа 27 минут 17 секунд.