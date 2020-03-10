Виктор Геращенко выжег бы напалмом спекулянтов показательным укреплением рубля

Ценовая война на рынке нефти – смелое и рискованное решение российских властей. Оно, вместе с тем, имеет четкую и ясную логику, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

– По оценкам, для наступления необратимых изменений в американском сланцевом секторе должно пройти от 2 до 5 месяцев при низких ценах на нефть. Вероятно, примерно столько и будет высокая волатильность и низкие цены на нефть. «Роснефть» в принципе права, сокращать долю рынка, отдавая ее американцам, глупо. Что хорошо для Форда, хорошо для Америки. Что хорошо для «Роснефти», хорошо для России.

Под ударом оказались импортеры и любители заграничных туров. Впрочем, последние выглядят очень рискованно на фоне короновируса. Ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет, сообщил Минфин. По его данным, отклонение курса национальной валюты от прогноза (65,7 руб. за доллар) на каждый рубль изменяет базовые нефтегазовые доходы федерального годового бюджета на 70 млрд руб.

В принципе ситуация в руках Банка России. Виктор Геращенко в свое время выжег бы напалмом спекулянтов показательным укреплением рубля. Однако у действующего руководства Банка России другие взгляды.

При этом рынок акций в США в значительно большей степени влияет на уверенность потребителей и как следствие политические предпочтения. Новым поправкам в Конституцию вряд ли что-то угрожает.

До сих пор в России многие думают, что из-за приватизации по Чубайсу люди не приобрели активы дешево, а кто-то купил. Сейчас у вас будет возможность исправить эту несправедливость. Прежде всего, стоит инвестировать в дивидендные акции и национальных чемпионов своих секторов, например, «Норникель».

Падение рубля очень порадует тех, кто по моему совету купил привилегированные акции «Сургутнефтегаза».