Альфа-Банк начал зарабатывать на интеллектуальном анализе разговоров с клиентами

В Альфа-Банке заработала интеллектуальная система голосовой аналитики. Теперь все разговоры операторов контакт-центра с клиентами автоматически анализируются с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволяет банку оперативно определять темы обращений и удовлетворенность клиентов, и улучшать процессы обслуживания.

«Пилотный проект системы голосовой аналитики, который мы провели в 2019 году, превзошел все наши ожидания. Система уже заработала для банка 30 млн рублей за счет роста продаж, оптимизации процессов обслуживания и снижения оттока клиентов, а в 2020 году мы рассчитываем получить дополнительную прибыль более 200 млн рублей», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Новая система точно определяет, какие действия и слова оператора вызвали негативную реакцию клиента, либо наоборот, помогли клиенту. Обновленные рекомендации по общению с клиентом доходят до операторов быстрее чем за один день. Благодаря рекомендациям системы контакт-центр Альфа-Банка нарастил продажи розничным клиентам на 9,3% и на 12,4% в сегменте малого и среднего бизнеса.

Также на основе результатов работы системы голосовой аналитики специалисты банка дорабатывают интеллектуальный голосовой помощник Альфа-Банка, с которого начинается общение с клиентом — он становится понятливее и дает более полезные ответы на вопросы клиента.

Уже летом 2020 года система голосовой аналитики будет дополнена голосовой биометрией — банк начнет узнавать клиентов по голосу. Это усилит безопасность операций со счетами, а также позволит клиентам получать больше услуг дистанционно, без посещения отделения.