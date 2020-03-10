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Мария Лыкова назначена коммерческим директором макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2

10 марта 2020

Иркутск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представил Марию Лыкову в качестве нового коммерческого директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток».

В данной должности Мария будет отвечать за формирование и реализацию стратегии развития макрорегиона, осуществлять контроль за маркетинговой деятельностью, запусками новых продуктов в регионах, продажами и сервисным обслуживанием клиентов.

Мария окончила Костромской государственный технологический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начала в 2009 году в костромском филиале Tele2, пройдя путь от мерчендайзера до руководителя отдела продаж. Спустя четыре года Мария возглавила службу продаж в смоленском филиале компании. В 2013 году стала коммерческим директором, а позже – директором сахалинского филиала Tele2. Имеет общий стаж работы в компании более 10 лет.

 

Под руководством Марии Лыковой сахалинский филиал успешно запустил сети 3G и 4G в регионе. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен практически каждому жителю Сахалинской области. Весной прошлого года 4G-сеть Tele2 появилась и на Курилах.

Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» – стратегически важный регион для компании. Мы во многом уникальны. Каждая из наших территорий демонстрирует хорошие темпы роста и потенциал. Мы планируем не только сохранить свои позиции на рынке в регионах присутствия, но и продолжим развиваться и наращивать абонентскую базу. Уверен, что накопленный опыт Марии, управленческие компетенции, знание рынка позволят успешно реализовывать поставленные цели. Мы желаем Марии удачи в решении амбициозных задач и выполнения всех планов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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