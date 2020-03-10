Дальнейшая ситуация на рынке остается малопредсказуемой - аналитик «Открытие»

В понедельник 9 марта на мировых рынках наблюдались панические распродажи рисковых активов: акций, активов развивающихся стран, долговых обязательств с невысокими рейтингами. В результате рынки акций закрывали торговые сессии с рекордными падениями за многие годы: так, индекс широкого рынка США S&P 500 снизился на 7,6%, индекс немецкой биржи DAX на 7,9%, а индекс итальянской биржи FTSE MIB на 11,2%. Доходности казначейских облигаций США обновили исторические минимумы: доходность 10-ти летних облигаций достигали уровней в 0,32%. Облигации развивающихся стран падали в цене, рост доходностей ОФЗ утром во вторник составил 60-120 б.п. в зависимости от срока, отмечает Анна Морина, руководитель аналитического управления «Oткрытие Research» банка «Открытие»:

- Наблюдаемые распродажи на рынках и значительное снижение цен на нефть во многом связаны с началом реализации в Италии непопулярных эпидемиологических мер – зонирование территорий в целях ограничений на передвижение людей. В частности, с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд 15 провинций, будет приостановлена работа образовательных учреждений и отменены массовые мероприятия, включая религиозные церемонии. C 10 марта перечень мер был расширен и теперь сильно ударит по отрасли услуг: закрыто большинство досуговых заведений, рестораны могут функционировать только если обеспечат пространство между людьми не менее 1 метра. Карантины на предприятиях, по крайней мере публично, не введены, однако риск их ведения очень велик. Подобные меры, на примере Китая, оказали значительный негативный экономический эффект – поскольку сокращают не только производственную активность, но и спрос. Композитный PMI в Китае упал ниже 30, потребление нефти по различным источникам сократилось на 15…25%. Учитывая тот факт, что темп распространения вируса в сопоставимой стадии (численность заболевших более 230 чел.) Италии, Франции, Германии и Испании происходит существенно более быстрыми темпами, чем в регионах Китая за исключением провинции Хубэй (см. график), с высокой вероятностью можно ожидать применение жестких мер и в других странах Европы. Учитывая совокупное потребление нефтью Китаем и ЕС на уровне около 29 млн барр./день, даже 10% сокращение потребление нефти означает сокращение спроса в объеме 2,9 млн барр/день. Влияние фактора коронавируса на спрос на нефть в целом необходимо рассматривать как неотвратимое и может только увеличиться в случае распространения карантинов на другие страны – крупных потребителей нефти (например, США).

Незаключение сделки в рамках ОПЕК также имеет существенные последствия для рынков: стороны не только не договорились о расширении сокращения, но и не смогли согласовать продление текущего ограничения (1,7 млн барр/день) после 1 апреля. В то же время, в отличии от фактора введения эпидемиологических мер, действие этого фактора может оказаться временным: до окончания текущего соглашения 1 апреля стороны могут провести неоднократные консультации и согласовать продление старого соглашение или прийти к новому, что, с высокой вероятностью и произойдет. Впрочем, вопрос исполнения этих обязательств остается открытым.

В случае, если карантинные меры затронут только ЕС, Китай и ряд других небольших стран, мы ожидаем острого, но краткосрочного шока (на протяжении 3-6 месяцев), сопровождаемого падением цен на нефть до уровня в 30 долл./барр. и постепенным ростом к уровню в 45 долл./барр. к концу 2020 г. Позитивным фактором восстановления экономик будет являться сохранение экономической активности в США, обеспечивающей экспортный спрос и спрос на нефть.

Более серьезных последствий можно ожидать в том случае, если карантинные меры затронут все крупнейшие экономики, включая США. Поскольку в этом случае полностью перестанет действовать фактор внешнего спроса, кризис будет носить более затяжной характер и будет более глубоким. По оценкам Аналитического управления, реализация данного сценария возможна в срок менее месяца, и приведет к сокращению мирового спроса на нефть на 7-10% (10 млн барр./сутки), падению цен на нефть ниже 30 долл./барр и поддержанию цен на этом уровне до конца года. Вероятность реализации этого сценария высока и составляет около 50%.

Для стабилизации валютного рынка Банк России объявил о приостановке интервенций на валютном рынке. В настоящий момент интервенции Банка России в пересчете на ежемесячные объемы составляют 4 млрд долл./месяц. Впрочем, учитывая падение цен на нефть ниже 30 долл./барр., их влияние будет сопоставимо с падением ежемесячной экспортной выручки. При увеличении доходности ОФЗ выше 8% Банк России может перейти к внеплановому увеличению ключевой ставки (следующее заседания Совета директоров Банка России по плану должно состояться 20 марта). При масштабном движении на валютном рынке – более 90-100 руб./долл. и роста доходности ОФЗ до двузначных уровней Банк России может прибегнуть к скачкообразному увеличению значений ключевой ставки в целях недопущения долларизации ликвидных активов коммерческих банков и других экономических агентов.

Также можно ожидать увеличение объемов ликвидности в ЕС для поддержания расчетов в вероятных условиях роста неплатежей. Мы ожидаем, что это может привести к коррекции вниз стоимости евро относительно доллара.

Еще раз отметим, что в условиях рекордно низкой инфляции (2,3% г/г по итогам февраля) Банк России выступает бенефициаром умеренной девальвации рубля – по этой причине реакция Банка России если и состоится, то будет не столь сильной и не столь быстрой, как в 2014 г.

Дальнейшая ситуация на рынке остается малопредсказуемой. На основе предыдущих кризисов можно сказать, что при преодолении индексом S&P500 отметки -20% от предыдущего достигнутого максимума, происходит дальнейшая коррекция рынка до 40…50%. Индекс S&P на торгах 9 марта не дошел до этого уровня, который оценивается примерно в 2720 пунктов, всего 25 пунктов.