Россияне назвали топ-5 самых аморальных поступков

Согласно исследованию ВЦИОМ, коррупция и наркомания стали самыми осуждаемые из аморальных поступков. В целом же наше общество стало существенно мягче относиться к ненормативному поведению.

Каждый третий россиянин считает, что использование ненормативной лексики (31%) и безбилетный проезд в общественном транспорте (32%) — серьезные проступки, которые нельзя оправдать.

Снисходительное отношение к брани или безбилетникам выражает каждый четвертый (23% и 28% соответственно), за четыре года эта доля увеличилась: +13 п.п. лояльных к нецензурным выражениям, +7 п.п. — к проезду «зайцем». Однако из списка проступков, предложенного для оценки россиянам, они были восприняты наиболее лояльно.

На 12 п.п. меньше россиян непростительным нарушением считают сопротивление полиции, в 2020 году эта доля составила 48%. Уклонисты от армии заслуживают осуждения каждого второго россиянина (50%), однако доля тех, кто относится к ним снисходительно, за четыре года выросла на 12 п.п. (17% vs 5% в 2016 г.).

Курение в общественных местах неприемлемо для 52% опрошенных (56% в 2016 г.), считают его иногда допустимым или проявляют снисхождение к чужой вредной привычке по 23%. Так же россияне относятся и к супружеской измене: 52% считают, что ее нельзя оправдать.

Как и четыре года назад, каждый второй осуждает тех, кто присваивает найденные вещи или деньги (57% vs 55% в 2016 г.).

Чуть большая доля осуждает тех, кто уклоняется от уплаты налогов (59% vs 68% в 2016 г.), а сочувствует им 16% россиян (+11 п.п. за четыре года).

Алкоголизм, в отличие от курения, заслуживает большего общественного порицания —неприемлемым его считают 66% россиян, хотя доля снисходительных к склонным выпить лишнего увеличилась на 9 п.п. (13%). А вот к публичным проявлениям неприязни к представителям другой веры (70%) или национальности (72%) строго относятся две трети россиян.

Как и три года назад, возглавляют список самых серьезных проступков те, что связаны с коррупцией (их осуждает 85% россиян), и употребление наркотиков (90%). Лояльность к ним за четыре года не повысилась.

На отношение к неприличным поступкам влияет вероисповедание респондентов. Самые строгие в своих оценках верующие россияне, исповедующие религии, отличные от православного христианства. Даже нецензурную речь и безбилетный проезд считает неприемлемым из них каждый второй (44% и 43% соответственно).