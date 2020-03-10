Что стали покупать россияне в аптеках после новостей о коронавирусе?

Согласно исследованию Ромир, пик увеличения количества покупок защитных масок пришелся на пятую неделю текущего года.

С 27 января по 2 февраля россияне в среднем приобретали более 6 масок за одну покупку — это в четыре раза больше, чем в среднем характерно для данного периода. Однако средняя пенетрация тех, кто приобретал маски с 1 по 8 неделю этого года, не превысила 2% на пиковой первой неделе февраля.

Схожая ситуация наблюдается и в денежном выражении: на пятой неделе 2020 года россияне за одну покупку тратили на маски больше всего — 176 рублей.

Однако, после этого траты на защитные маски начали снижаться — до 65 рублей на 8 неделе. Кроме того, интересно отметить различную стоимость одной маски: если на пятой неделе средняя стоимость одной штуки составляла чуть больше 26 рублей, то на 8 неделе почти в два раза меньше — 14 рублей, что говорит о том, что люди стали смещать свой спрос в сторону больших упаковок.

Ситуация с противовирусными и иммуномодулирующими средствами чуть более стабильна, хотя определенные «всплески» также были зафиксированы. Так, больше всего препаратов этой категории россияне приобретали на первой неделе года (30 декабря — 5 января) — более 3 упаковок. На пятой неделе, когда был зафиксирован рост покупок защитных масок, противовирусные препараты также показали рост, хоть и более скромный — 2,54 шт. против 1,2 шт. на четвертой неделе.

Говоря о конкретных препаратах, самым покупаемым в этот период стал Кагоцел.

На пятой неделе наибольшее среднее количество за одну покупку зафиксировано у Амиксина. Наибольшие же усредненные траты за одну покупку за все восемь недель отмечаются у Изопринозина. Динамика покупок Арбидола оставалась стабильной.

«Динамика, которую наблюдают наши эксперты, показывает, что с точки зрения покупок россияне относятся к новостям об эпидемии коронавируса достаточно спокойно.