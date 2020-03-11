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Москва вошла в ТОП-20 важнейших городов для ультрахайнетов и заняла 37-е место по параметрам качества жизни

11 марта 2020

Согласно данным консалтингового агентства Knight Frank Russia, Москва попала в ТОП-20 и заняла 19 строчку, а Санкт-Петербург – на 78 месте. 

Кроме того, в новом рейтинге City Wellbeing Index Москва занимает 37 позицию из 40 ведущих городских агломераций, обеспечивающих максимальное качество жизни, лидирует Осло. 

Столица также заняла 19 место в общем рейтинге по совокупности 3 основных показателей – столица стала 11 по уровню благосостояния, 32 – по объему инвестиций и 28 – по показателям условий и стиля жизни. Санкт-Петербург занял 78 позицию. В 2018 году в City Wealth Index российские города не анализировались. 

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia, отмечает:

«Для оценки баланса между работой и личной жизнью мы рассчитали количество рабочих часов, которое приходится на один день отпуска. Минимальное соотношение – 51,6 часа на каждый отпускной день – зафиксировано в Москве. Также столица лидирует по количеству отпускных дней в году – 33,3. По данным критериям столица демонстрирует позицию лучше, чем, к примеру Париж, Берлин и Мадрид. Такие высокие показатели позволили Москве утвердить свое место в рейтинге в качестве города, обеспечивающего наиболее качественные условия для жизни, работы и привлечения специалистов мирового уровня». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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