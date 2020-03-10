Определены победители архитектурного фестиваля «АрхБухта.2020»

8 марта, на территории гостиницы Прибайкальская состоялось закрытие XIV Всероссийского архитектурного фестиваля «АрхБухта.2020».

Фото: Валентин Наумов. Предоставлены организаторами.

Фестиваль проводится ежегодно и представляет собой конкурс арт-объектов. В этом году более 100 участников – молодых архитекторов из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска – в течение 4 дней в окружении Байкальской природы создавали свои арт-объекты – малые архитектурные формы, выполненные из дерева, металла, бетона. Организатором АрхБухты уже в 14-й раз выступает «Клуб Молодых Архитекторов» (г. Иркутск).

Тема этого фестиваля – модуль – оказалась ярко выраженной в работах участников. Понятие модуля несет в себе некоторую унифицированность и простоту, но при этом дает возможность многообразия итоговых форм и функций объекта. По результатам работы командами было представлено 18 арт-объектов, состоявших из разного количества модулей.

Победители были определены экспертным советом, состоящим из опытных архитекторов, преподавателей, общественных деятелей региона, а также гостями фестиваля, выступившими с лекциями о современных тенденциях в развитии городов – Асадовым Никитой (г. Москва) и Исматулаевой Наидой (г. Липецк). По словам экспертов, в этом году работы участников поразили своим качеством и уровнем исполнения.

Гран-при фестиваля за яркую идею и непревзойденный эффект - арт-объект «KinematicArch» команды «Зиккурат». Многофункциональная арка трансформер.

I место – сборная команда студентов ИРНИТУ «KURKUMA», арт-объект «Б-Ж-Ж». Современное детское игровое пространство.

II место – команда студентов 3 курса ИРНИТУ «REBRO», арт-объект «Качеля, качелька, качелечка».

III место – команда студентов 1 курса ИРНИТУ «ТЕТРИС» с одноименным арт-объектом.

Уже в ближайшее время объекты будут установлены на различных площадках Иркутска, и горожане смогут оценить их в полной мере.