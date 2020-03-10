«Деловая Россия» просит не допустить банкротства «Тинькофф Страхование»

С такой просьбой сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной в пятницу, 6 марта.

Напомним, председатель совета директоров «Тинькофф Страхование», владелец 90% акций страховщика Олег Тиньков решением английского суда помещен под домашний арест в Лондоне. Предварительный ордер на задержание Олега Тинькова выдан американской прокуратурой. По версии обвинения, документ, якобы, касается неуплаты им налогов в США, так как он являлся в свое время гражданином этой страны.

Это всё может спровоцировать различные инциденты и недобросовестные практики против страховщика. «Тинькофф Страхование» заметный участник страхового рынка России. При этом компания несет ответственность перед большим числом частных страхователей и своих сотрудников. За 9 месяцев 2019 года сборы страховщика составили более 11,7 млрд рублей, а выплаты за этот же период приблизились к 2 млрд рублей.

«Неясность сроков урегулирования обстоятельств с председателем совета директоров и основным владельцем «Тинькофф Страхование», а также возможные проблемы со страховыми возмещениями и даже угроза банкротства страховщика могут повлечь соответствующие последствия для клиентов» - сообщил Антон Данилов-Данильян.

В письме Центробанку «Деловая Россия» просит взять на особый контроль ситуацию с «Тинькофф Страхование» и не допустить банкротства страховщика по независящим от него причинам.