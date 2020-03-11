В Иркутске генеральная уборка дома жилья стала дороже на 1% за год

Аналитики Авито выяснили, что этой весной генеральная уборка жилья обойдется иркутянам в среднем в 13 100 рублей.

Об этом говорит исследование стоимости различных предметов, которые наиболее востребованы среди жителей Иркутска во время уборки. При этом воспользоваться услугами клининговой службы стало также дороже – в городе ценник на эту услугу вырос на 8% и составляет около 500 рублей за вызов.

В начале весны генеральная уборка дома в Иркутске обойдется местным жителям в среднем в 13 100 рублей. За год цена набора для уборки выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доступнее всего в наборе стоит чистящее средство – в среднем 600 рублей (+29% за год). Дороже всего обойдется покупка пылесоса, который в среднем по городу стоит 8 000 рублей (-5% по сравнению с 2019 годом). Сильнее всего за год в наборе подорожало ведро (рост цены на 82% до 700 рублей).

В целом по стране генеральная уборка обойдется россиянам в среднем в 12 000 рублей (-1% за год). Выгоднее всего в этом году убираться жителям Саратова, где комплект для генеральной уборки дома имеет самый низкий ценник – меньше 9 тыс. рублей. А дороже всего такой набор обойдется жителям Краснодара (15,4 тыс. рублей), Ижевска (14,4 тыс. рублей) и Москвы (13,7 тыс. рублей).

Для тех, кто не готов тратить свое время на уборку дома, есть альтернатива – клининговая служба.

В среднем по России услуга «генеральная уборка» обойдется в 900 рублей, что на 3% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В 10 из 23 крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования, данная услуга стала доступнее за год. Наиболее заметно цены снизились в Тольятти – на 16% по сравнению с прошлым годом. В двух городах – Нижнем Новгороде и Новосибирске – стоимость вызова клининговой службы за год не изменилась, а в остальных 11 крупнейших городах выросла. Самый большой рост ценника зафиксирован в Ижевске – на 26% за год.

Доступнее всего сделать генеральную уборку в доме в Иркутске, где за работу клинеры просят в среднем 500 рублей. Далее следуют Волгоград и Ульяновск со средней ценой около 600 рублей за вызов в каждом городе. Дороже всего уборка сотрудниками клининговой компании обойдется в столицах: в Москве ее стоимость за вызов составила почти 1 400 рублей, а в Санкт-Петербурге – чуть более 1 100 рублей.