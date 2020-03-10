Перевозки пассажиров на ВСЖД в феврале увеличились на 4,5 %

В феврале с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено более 843,1 тысяч пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 4,5%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Перевозки в дальнем сообщении составили свыше 193,4 тысяч человек (+ 5,9 %), в пригородном сообщении – около 649,7 тысяч (+ 4,1 %).

Всего за два месяца 2020 года отправлено более 1,7 млн пассажиров (+2,2 %). Перевозки в дальнем сообщении составили около 424,9 тысяч человек (+ 4,2 %), в пригородном сообщении – более 1,3 (+1,5%).