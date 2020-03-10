Игорь Кобзев внес законопроект о бесплатном предоставлении гражданам земельных участков

Игорь Кобзев внес на рассмотрение областного парламента законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», который предполагает расширение категорий граждан, имеющих право на безвозмездное получение земли.

В частности, речь идет о жителях региона, лишившихся жилых помещений в результате наводнения 2019 года. Тот факт, что ранее ими уже были приобретены дома либо квартиры за счет социальных выплат, не должен ограничивать их в праве получить землю в садовых товариществах.

Также новый законопроект призван защитить интересы тех, кто во время ЧС пострадал непосредственно от затопления садовых и огородных земельных участков.

По состоянию на 14 января 2020 года 415 человек – участников восьми садоводческих некоммерческих товариществ – изъявили желание получить земельные участки взамен пострадавших во время ЧС. Обращения граждан послужили отправной точкой для формирования законодательной инициативы главы региона.

В настоящее время предусмотрено, что предоставление участков членам садоводческих товариществ без проведения торгов осуществляется за плату. При этом имеется необходимая и достаточная правовая база для внесения изменений в пользу пострадавших граждан: земельное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Корректировка на региональном уровне позволит учесть интересы жителей районов, пострадавших от наводнения.

Конкретно это касается: МО «Город Тулун» (садовые некоммерческие товарищества «Крутой Яр», «Шахтер», «Автомобилист», «Сплавщик», «Лесник»), МО «Тайшетский район» (СНТ «Бирюсинка»), МО «Нижнеудинский район» (СНТ «Лесник»), Чунское районное МО р.п. Лесогорск (СНТ «Восход»).

Проектом закона предусмотрено, что для бесплатного получения новых садовых участков жители указанных территорий должны отказаться от права на те, которые пострадали либо были утрачены в результате подтопления.

– В вопросах обеспечения жителей Иркутской области, пострадавших от прошлогоднего наводнения, давно следовало навести порядок. Детальный анализ ситуации показал: нам вполне по силам создать для людей более комфортные условия. Федеральное законодательство оставляет именно за субъектами право на решение подобных вопросов. Осталась формальность – закрепить это посредством внесения необходимых изменений в закон Иркутской области, - пояснил Игорь Кобзев.