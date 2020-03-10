Марат Хуснуллин потребовал снизить стоимость работ по берегоукреплению на реке Уда

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев с рабочим визитом посетили 10 марта Нижнеудинский район. Они оценили ход восстановительных работ учреждений социальной инфраструктуры, а также темпы берегоукрепления на реке Уда.

Марат Хуснуллин отдал ряд поручений: Росводресурсам – пересмотреть проектные решения по расчистке русла реки Уда, увеличить ее до 4,5 км; АО «Институт Гидропроект» – использовать грунты, извлеченные при расчистке русла, для строительства объектов инженерной защиты Нижнеудинска.

– Обозначаем сроки строительства сооружений инженерной защиты на реке Уда. К этим работам необходимо приступить до 1 июня 2020 года. Кроме того, подрядчик должен пересмотреть свои сметные расчеты, снизить стоимость работ, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По-прежнему актуальными остаются вопросы предоставления земельных участков и компенсации пострадавшим от наводнения. Их обсудили на встрече с жителями.

– Главной задачей органов власти является восстановление прав на жилье граждан, пострадавших от наводнения. Для этого процесс выдачи жилищных сертификатов должен быть оптимизирован. Любые причины задержек оперативно устранены. В свою очередь, жителям подтопленных территорий следует со всей ответственностью подойти к вопросу подачи необходимых документов. Результат этой работы во многом зависит от сознательности граждан, необходимо оформить недостающие бумаги, подтверждающие права на собственность, и уложиться в установленные сроки, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Также в ходе рабочего визита федеральные чиновники оценили ход аварийно-восстановительных работ ряда социальных объектов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.