Новости

Иркутским студентам предлагают принять участие в программе «EducationRU 2019-2020»

10 марта 2020

Иркутским студентам предлагают принять участие в социальной программе «EducationRU 2019-2020». Победитель получит грант в размере 100000 рублей, которые пойдут на оплату следующего учебного года в вузе или специализированных курсов и программ. Студенты, занявшие второе и третье место, получат поощрительные призы. Участие бесплатное.

Принять участие в конкурсе могут студенты 2 – 5 курсов дневной и заочной форм обучения. Кандидату необходимо подготовить аналитическую статью и направить ее на электронную почту организатора educationru2020@gmail.com. Статья должна быть уникальной в файле Word или Google Docs объемом 2000 – 3000 слов на тему: «Место и роль Instagram в современном бизнесе. Сравнение с другими маркетинговыми каналами». Организаторы отмечают, что каждая работа будет проходить проверку на плагиат.

Также необходимо подать заявку на участие в конкурсе с помощью специальной формы до 31.03.2020 года включительно. С 01 по 10 апреля членами жюри проводится анализ и оценка работ кандидатов. По результатам определяются 3 лучшие работы, которые авторы будут защищать перед жюри 15 апреля в Москве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Повторения кризиса 2008 не будет – аналитики БКС Премьер
Аналитики объяснили последствия развала сделки ОПЕК+ для рубля, для нефти, для фондовых рынков
«Речь о девальвации не идёт» - аналитик Альфа-Банка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании