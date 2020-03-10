Новости

Саммит ОПЕК+: развал сделки или кто кого?

10 марта 2020

Читайте также:

Повторения кризиса 2008 не будет – аналитики БКС Премьер
10 марта 2020
Аналитики объяснили последствия развала сделки ОПЕК+ для рубля, для нефти, для фондовых рынков
10 марта 2020

Саммит ОПЕК+ 6 марта завершился срывом сделки на фоне жесткой позиции России и непримиримости Саудовской Аравии. Итогом стало прекращение с 1 апреля действующего сокращения добычи (на 1,7 млн барр./день) и отсутствие какого-либо дополнительного сокращения добычи. Следующий саммит ОПЕК+ запланирован на июнь.

Дополнительным негативом для рынков стало объявление в выходные дни Саудовской Аравией о беспрецедентных скидках клиентам на всех направлениях – 6-8 долл./барр. ОПЕК запланировал резко нарастить добычу с апреля, в частности Саудовская Аравия восстановит добычу до 11-12 млн барр./день. Цель – восстановление доли рынка за счет выдавливания конкурентов.

На этом фоне цены на нефть Brent в понедельник 9 марта обвалились на 32% (по закрытиям) – до уровней 2016 года. Это стало максимальным дневным падением с 1991 года. Ценовая война на рынке нефти продлится, вероятно, как минимум до лета, ее влияние на котировки мы оцениваем в 10-12 долл./барр. Мы видим выраженно негативный эффект на отрасль в целом, с рисками массового банкротства мелких сланцевиков в США (50-60% от добычи в США) и других неэффективных проектов (4-5% от мировой добычи).

В базовом сценарии мы ждем сильной просадки цен на нефть в апреле-мае (30-35 долл./барр.) с восстановлением в 45+ долл./барр. со 2-го полугодия. На саммите в июне ожидаем восстановление прошлого соглашения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Повторения кризиса 2008 не будет – аналитики БКС Премьер
Аналитики объяснили последствия развала сделки ОПЕК+ для рубля, для нефти, для фондовых рынков
«Речь о девальвации не идёт» - аналитик Альфа-Банка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании