Саммит ОПЕК+: развал сделки или кто кого?

Саммит ОПЕК+ 6 марта завершился срывом сделки на фоне жесткой позиции России и непримиримости Саудовской Аравии. Итогом стало прекращение с 1 апреля действующего сокращения добычи (на 1,7 млн барр./день) и отсутствие какого-либо дополнительного сокращения добычи. Следующий саммит ОПЕК+ запланирован на июнь.



Дополнительным негативом для рынков стало объявление в выходные дни Саудовской Аравией о беспрецедентных скидках клиентам на всех направлениях – 6-8 долл./барр. ОПЕК запланировал резко нарастить добычу с апреля, в частности Саудовская Аравия восстановит добычу до 11-12 млн барр./день. Цель – восстановление доли рынка за счет выдавливания конкурентов.



На этом фоне цены на нефть Brent в понедельник 9 марта обвалились на 32% (по закрытиям) – до уровней 2016 года. Это стало максимальным дневным падением с 1991 года. Ценовая война на рынке нефти продлится, вероятно, как минимум до лета, ее влияние на котировки мы оцениваем в 10-12 долл./барр. Мы видим выраженно негативный эффект на отрасль в целом, с рисками массового банкротства мелких сланцевиков в США (50-60% от добычи в США) и других неэффективных проектов (4-5% от мировой добычи).



В базовом сценарии мы ждем сильной просадки цен на нефть в апреле-мае (30-35 долл./барр.) с восстановлением в 45+ долл./барр. со 2-го полугодия. На саммите в июне ожидаем восстановление прошлого соглашения.