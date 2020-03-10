АТБ прокомментировал ограбление отделения банка в Хабаровске

Утром 10 марта была совершена попытка ограбления отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка в Хабаровске. Злоумышленнику не удалось совершить ограбление, т.к. кассир, в соответствии с требованиями безопасности, находился в закрытом защищенном помещении. Кассир моментально среагировал на ситуацию и вызвал охрану, сообщает пресс-служба банка.

Сотрудники охранного предприятия прибыли в установленные договором сроки, но к тому моменту нападавший скрылся. В результате менеджер по кредитной работе, находившийся в зале, получил травму руки, сотруднику была на месте оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, самочувствие хорошее.

Банк активно работает с представителями правоохранительных органов, нападавшего разыскивают.

АТБ благодарит сотрудников за четкое следования правилам безопасности. С 11 марта отделение работает в обычном режиме.