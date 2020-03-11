Альфа-Банк предлагает 5 млн руб. наличными под 7,7%

С 10 марта 2020 года в Альфа-Банке действует новая минимальная ставка по кредиту наличными. Это уникальное предложение, сочетающее низкую процентную ставку с большой максимальной суммой кредита — от 7,7% годовых до 5 млн руб.

«Ставки по кредитам на рынке сейчас падают, мы в полной мере пользуемся открывшимися возможностями, чтобы предложить клиентам самые выгодные условия. Мы рассчитываем, что лучшие на рынке продукты позволят нам существенно нарастить кредитный портфель в 2020 году, — отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. — В 2019 году мы уже вошли в ТОП-3 по выдаче потребительских кредитов, и не планируем снижать темп».

Ставка 7,7% доступна зарплатным клиентам Альфа-Банка для кредитов суммой от 1,7 млн руб. Срок кредитования до 5 лет. Рассчитать точные условия и оставить заявку можно на странице.