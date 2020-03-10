Новости

Альфа-Банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

10 марта 2020

Альфа-Банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Повторения кризиса 2008 не будет – аналитики БКС Премьер
Аналитики объяснили последствия развала сделки ОПЕК+ для рубля, для нефти, для фондовых рынков
«Речь о девальвации не идёт» - аналитик Альфа-Банка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании