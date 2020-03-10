Альфа-Банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Альфа-Банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.
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Альфа-Банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов10 марта 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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