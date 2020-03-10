Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные средства во всех магазинах сети «ВкусВилл»

Сбербанк расширил географию предоставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «ВкусВилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Ранее вместе с крупнейшими платежными системами мы запустили услугу "Наличные с покупкой" в Санкт-Петербурге и Москве. Наблюдая востребованность сервиса, мы продолжили масштабирование проекта и обеспечили его доступность по всей сети магазинов "ВкусВилл". Теперь у покупателей в 30 крупнейших городах России появилась новая возможность снять наличные, которая позволит значительно сократить временные затраты на поиски банкомата».

Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам сети магазинов «ВкусВилл»:

«Когда мы только тестировали услугу снятия наличных в 50 магазинах "ВкусВилл", то ещё не знали, будет ли услуга интересна и востребована. Оказалось, что, несмотря на то что все больше людей переходят на оплату картой или смартфоном, наличные все же тоже нужны и многим людям удобно снимать их прямо при покупке продуктов. Тем более снять их в магазине можно так же — с карты или смартфона. Следуя за отзывами покупателей и видя, как быстро выросла средняя сумма выдачи (с 1500 до 2000 рублей), мы увидели, что все-таки услуга нужна, важна и интересна покупателям. Услуга снятия наличных — это дополнительный сервис, удобство и забота, которую мы проявляем о наших покупателях каждый день».

По желанию клиента кассир добавит к сумме покупки сумму наличных для выдачи из кассы, после чего держатель карты подтвердит операцию вводом ПИН-кода. С карты клиента списывается общая сумма, т. е. клиент подтверждает покупку и выдачу единовременно (без увеличения времени) обслуживания на кассе. За одну операцию держатель карты может получить наличными до 5000 руб., суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 000 руб., ограничений на сумму покупки не устанавливается, для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.

Снять наличные на кассе могут держатели карт МИР, Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис «Наличные с покупкой» по своим картам, и держатели MasterCard и Maestro, эмитированных за рубежом. Для клиентов Сбербанка сервис доступен держателям именных дебетовых карт и является бесплатным. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.