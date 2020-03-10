Банк «Приморье» предложил скидку на проезд в общественном транспорте Владивостока

С 1 марта до 30 июня 2020 года держатели бесконтактных карт «Мир Maestro» банка «Приморье» смогут ездить в городском транспорте Владивостока со скидкой. Сэкономить на проезде жители и гости города могут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, на фуникулёре, а также в коммерческих маршрутках, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку за проезд в размере 5 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир Maestro» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

— Оплата услуг бесконтактными картами набирает всё большую популярность среди наших клиентов, — напоминает начальник Управления транзакционного бизнеса Банка «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Этот позволяет значительно экономить время, ведь пассажирам не нужно искать мелочь или ждать сдачу от водителя. Теперь же такой способ оплаты, с учетом использования карт «Мир Maestro», поможет сэкономить еще и деньги. Клиент полностью контролирует процесс оплаты, и деньги при этом не могут списаться дважды: после того, как проходит оплата, терминал подает звуковой сигнал и отключается. На телефонный номер, к которому привязана карта, приходит SMS* с информацией о проведенном платеже. Также проверить оплату можно через удобное Мобильное приложение Банка «Приморье».

По вопросам работы карт «Мир Maestro» в общественном транспорте можно обратиться в Контакт центр Банка «Приморье» по телефону 8 800 200 20 86. По вопросам предоставления скидки на проезд пассажиры могут обращаться на телефон горячей линии Автоматизированного диспетчерского центра Владивостока 236-32-52 или по телефону 8 800 100 54 64 (бесплатная линия для звонков по России).

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.

* при подключении данной услуги. Тарифы можно уточнить на сайте Банка.