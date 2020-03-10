Банк «Союз» запустил обновленный «Интернет-банк»

Банк «Союз» подготовил обновленный дизайн и расширенный набор опций для «Интернет-банка» и нового мобильного банка, которые доступны всем клиентам. Обновленные интерфейсы стали более удобными, современными, безопасными и интуитивно понятными пользователю.

С обновленным «Интернет-банком» и новым мобильным приложением вы сможете:

Отслеживать движение средств по счетам и картам в режиме реального времени

Мгновенно переводить средства с карты любого банка на карту любого банка

Пополнять карты Банка СОЮЗ бесплатно

Оплачивать штрафы ГИБДД, налоги, мобильную связь, ЖКХ, телевидение, интернет и другие услуги в два клика

Создавать шаблоны по частым операциям и повторять операции из истории

Добавлять карты других банков для платежей и быстрых пополнений

Осуществлять переводы как внутри банка, так и за его пределы, в рублях, в долларах США и в евро

Открывать вклады и осуществлять операции по ним

Оформлять кредиты

Самостоятельно управлять настройками ваших карт

Подключиться к программе лояльности, следить за состоянием бонусного счета и использовать накопленные бонусные баллы

Получать подробную информацию по своим продуктам (остатки, детали по счетам, картам, вкладам и кредитам)

Находить ближайшие к вам банкоматы и офисы банка

Заказывать выписки и справки

Общаться с поддержкой

Войти в «Интернет-банк» можно по прямой ссылке online.banksoyuz.ru или перейти по кнопке «Интернет-банк» с главной страницы сайта банка www.banksoyuz.ru

Приложение «Банк СОЮЗ Онлайн» доступно для iOS и Android. В нем легко зарегистрироваться и настроить вход по короткому коду доступа или Touch ID. После скачивания «Банк СОЮЗ Онлайн» устанавливается как новое приложение. О дате прекращения поддержки старой версии приложения клиенты будут проинформированы дополнительно.

Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).