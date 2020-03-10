Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 медиарейтинга российских банков по итогам января 2020 года

Примсоцбанк занял 37 позицию в медиарейтинге российских банков за январь 2020 года, опубликованном на портале Banki.ru. В сравнение с январём предыдущего года банк поднялся на 12 позиций в рейтинге.

Количество упоминаний банка в СМИ в январе 2020 года выросло более чем на 90% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.

— Большинство публикаций января были связаны с ипотечным кредитованием и кредитованием малого бизнеса: мы рассказывали о снижении ставок, новых продуктах и возможностях для клиентов. Также влияние на место в медиарейтинге оказали сюжеты с данными нашего банка выдаче «дальневосточной ипотеке», — отметил Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Рейтинг был сформирован на основе медиаиндекса и отражает как количественное, так и качественное присутствие Примсоцбанка в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания и других параметров. Учтены публикации в базе сми «Медиалогия», насчитывающей более 54 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Ознакомиться с рейтингом можно на сайте Banki.ru, в разделе «Исследования».