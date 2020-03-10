Дальневосточный банк сообщил об изменений условий по предоставлению услуг SMS-информирования

С 20.03.2020 г. вносятся изменения в условия:

Телефон информационного центра Дальневосточного банка: 8 (800) 555-22-05 (звонок по России бесплатный).