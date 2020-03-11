Солид Банк запустил чат-бот по курсам валют в Telegram

Падение котировок нефти в связи с развалом соглашения ОПЕК+, и, как следствие, ослабление курса рубля вызвало ажиотаж на валютообменном рынке. Утро 10 марта началось с многочисленных звонков в контактные центры банков с целью узнать текущие курсы обмена доллара и евро.

Солид Банк оперативно отреагировал на запрос рынка и запустил робота-ассистента в мессенджере Telegram – @SolidBank_bot. Обратиться к боту можно, набрав его имя в поиске мессенджера.



«Звонки на горячую линию или обращение к сайтам-агрегаторам курсов валют требуют времени, да и не факт, что к тому моменту, когда клиент соберется в банк за валютой курс не изменится. Бот в Telegram позволяет узнавать свежие курсы хоть ежеминутно, находясь в пути, занимаясь работой, – комментирует Председатель Правления АО «Солид банк» Геннадий Фофанов. – Опять-таки, не нужно «висеть» на линии в очереди, ожидая ответа оператора. Мы стараемся оперативно реагировать на потребности и запросы наших клиентов, оптимизировать процессы обслуживания, использовать современные технологии. Бота мы запустили буквально за час, после того, как утром операторы Контактного центра сообщили о шквале звонков по курсам валют».