С 10 марта центральный офис "Солид Банка" работает по субботам

С 10 марта 2020 г. центральный офис АО "Солид Банк", расположенный по адресу:
г. Владивосток, ул. Алеутская, 33 переходит на 6-ти дневную рабочую неделю и будет обслуживать клиентов и по субботам.
Режим работы офиса в субботу – стандартный. с 9:00 до 18:00, без перерыва.
В субботу офис работает в режиме ограниченной функциональности.
Клиенты доступны следующие операции и услуги:
- Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации;
- Прием на банковские счета и выдача с банковских счетов физических лиц наличных денежных средств, в том числе с использованием платежных карт;
- Прием и выдача наличных денежных средств при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов через платежные системы «Юнистрим», «Вестерн Юнион», «Золотая Корона»;
- Прием заявок от физических лиц на получение кредита.