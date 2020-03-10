С 10 марта центральный офис "Солид Банка" работает по субботам

С 10 марта 2020 г. центральный офис АО "Солид Банк", расположенный по адресу:



г. Владивосток, ул. Алеутская, 33 переходит на 6-ти дневную рабочую неделю и будет обслуживать клиентов и по субботам.

Режим работы офиса в субботу – стандартный. с 9:00 до 18:00, без перерыва.



В субботу офис работает в режиме ограниченной функциональности.

Клиенты доступны следующие операции и услуги: