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С 10 марта центральный офис "Солид Банка" работает по субботам

10 марта 2020

С 10 марта 2020 г.  центральный офис АО "Солид Банк", расположенный по адресу:

г. Владивосток, ул. Алеутская, 33 переходит на 6-ти дневную рабочую неделю и будет обслуживать клиентов и по субботам.
Режим работы офиса в субботу – стандартный. с 9:00 до 18:00, без перерыва.

В субботу офис работает в режиме ограниченной функциональности.
Клиенты доступны следующие операции и услуги:

  • Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации;
  • Прием на банковские счета и выдача с банковских счетов физических лиц наличных денежных средств, в том числе с использованием платежных карт;
  • Прием и выдача наличных денежных средств при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов через платежные системы «Юнистрим», «Вестерн Юнион», «Золотая Корона»;
  • Прием заявок от физических лиц на получение кредита.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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