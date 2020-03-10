Участник экспортной программы РСХБ и РЭЦ начнет поставки российского картофеля в Молдову

Агрокомпания «Дединово», клиент Россельхозбанка, стала еще одним успешным проектом акселерационной программы по развитию экспорта сельхозпродукции. Компания заключила контракт на регулярные поставки картофеля в Республику Молдову.
Ранее Россельхозбанк и Российский экспортный центр (РЭЦ) запустили совместные акселерационные программы для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт. Программы предусматривают комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. Для всех компаний, подписавших соглашение о сотрудничестве с Банком, разрабатываются индивидуальные дорожные карты развития экспорта.
В настоящее время в акселерационных программах РСХБ участвуют десятки компаний, в том числе ООО «ТД «Агроторг», дочернее общество РСХБ. В ходе пошаговой реализации индивидуальных дорожных карт участниками акселерационных программ в 2019 году были заключены и реализованы экспортные контракты в Армению, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь и Эстонию.
«Успешная реализация нескольких проектов в короткий период доказывает высокую эффективность акселерационных программ и является образцом успешного взаимовыгодного сотрудничества Банка, бизнеса и РЭЦ. Дальнейшая реализация и расширение акселерационных программ для российских экспортеров окажет позитивное влияние на развитие бизнеса и внесет свой вклад в исполнение президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», — рассказал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.
«Российские товары и услуги сегодня способны составить достойную конкуренцию мировым брендам. Вопрос в том, чтобы отечественный бизнес вооружился знаниями и информацией и начал осмысленно и последовательно осваивать зарубежные рынки. Акселерационные программы, которые реализует РЭЦ, как раз и позволяют адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты и, самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность. За последний год Российским экспортным центром были запущены несколько десятков разнообразных экспортных акселерационных программ, за 2019 год в них приняло участие свыше 700 компаний», — отметила Директор по реализации акселерационных программ группы компаний РЭЦ Гюльнара Агамова.
«Агрокомпания «Дединово» получила консультационную и аналитическую поддержку со стороны Россельхозбанка и РЭЦ по вопросам таможенных барьеров, спроса на продукцию, сертификации и поиска покупателей. Кроме того, Банком своевременно и качественно были оказаны услуги по структурированию международных расчетов, а Россельхознадзор оказал помощь в вопросах сертификации. Все это стало залогом успешной реализации внешнеторговой сделки», — поделился Генеральный директор ООО «Агрокомпания Дединово» Александр Самощев.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
РЭЦ как государственный институт поддержки несырьевого экспорта предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В фокусе деятельности РЭЦ работа по совершенствованию условий ведения экспорта и нивелированию действующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. РЭЦ является акционером Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК, что позволяет оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнес-процессы по предоставлению комплексных услуг экспортно ориентированным компаниям. АО «Российский экспортный центр» входит в группу ВЭБ.РФ.
ООО «Агрокомпания Дединово», Московская область, Луховицкий р-н (www.agrof.ru). Основной бренд – Луховицкие овощи из Дединово. Агрокомпания «Дединово» начала свою деятельность в 2004 году. Основное направление - выращивание и продажа высококачественных, экологически чистых овощей на плодородных почвах Луховицкого района Московской области в пойме реки Оки.
ООО «ТД «Агроторг» — дочерняя компанию АО «Россельхозбанк», созданная в 2004 году для управления активами в секторе АПК. Основная цель деятельности компании — взыскание переданной на сопровождение задолженности, а также развитие активов, полученных в ходе ее урегулирования, и увеличение их рыночной стоимости.