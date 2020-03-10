Участник экспортной программы РСХБ и РЭЦ начнет поставки российского картофеля в Молдову

Агрокомпания «Дединово», клиент Россельхозбанка, стала еще одним успешным проектом акселерационной программы по развитию экспорта сельхозпродукции. Компания заключила контракт на регулярные поставки картофеля в Республику Молдову.

Ранее Россельхозбанк и Российский экспортный центр (РЭЦ) запустили совместные акселерационные программы для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт. Программы предусматривают комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. Для всех компаний, подписавших соглашение о сотрудничестве с Банком, разрабатываются индивидуальные дорожные карты развития экспорта.В настоящее время в акселерационных программах РСХБ участвуют десятки компаний, в том числе ООО «ТД «Агроторг», дочернее общество РСХБ. В ходе пошаговой реализации индивидуальных дорожных карт участниками акселерационных программ в 2019 году были заключены и реализованы экспортные контракты в Армению, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь и Эстонию.«Успешная реализация нескольких проектов в короткий период доказывает высокую эффективность акселерационных программ и является образцом успешного взаимовыгодного сотрудничества Банка, бизнеса и РЭЦ. Дальнейшая реализация и расширение акселерационных программ для российских экспортеров окажет позитивное влияние на развитие бизнеса и внесет свой вклад в исполнение президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», — рассказал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.«Российские товары и услуги сегодня способны составить достойную конкуренцию мировым брендам. Вопрос в том, чтобы отечественный бизнес вооружился знаниями и информацией и начал осмысленно и последовательно осваивать зарубежные рынки. Акселерационные программы, которые реализует РЭЦ, как раз и позволяют адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты и, самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность. За последний год Российским экспортным центром были запущены несколько десятков разнообразных экспортных акселерационных программ, за 2019 год в них приняло участие свыше 700 компаний», — отметила Директор по реализации акселерационных программ группы компаний РЭЦ Гюльнара Агамова.«Агрокомпания «Дединово» получила консультационную и аналитическую поддержку со стороны Россельхозбанка и РЭЦ по вопросам таможенных барьеров, спроса на продукцию, сертификации и поиска покупателей. Кроме того, Банком своевременно и качественно были оказаны услуги по структурированию международных расчетов, а Россельхознадзор оказал помощь в вопросах сертификации. Все это стало залогом успешной реализации внешнеторговой сделки», — поделился Генеральный директор ООО «Агрокомпания Дединово» Александр Самощев.