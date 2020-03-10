При поддержке РСХБ «Русмолко» открыла один из крупнейших в Европе молочных комплексов

При поддержке Россельхозбанка «Русская молочная компания» («Русмолко») торжественно открыла первую очередь нового высотехнологичного молочно-товарного комплекса в Сердобском районе Пензенской области. Он станет одним из крупнейших в Европе. На сегодняшний день общее поголовье КРС на комплексе составляет 5000 голов, суточный надой – около 40 тонн молока-сырья, на предприятии работают 197 человек. Общий объем инвестиций Банка – 4,5 млрд рублей.





Новый комплекс включает 7 коровников, 4 телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов, автономные системы электро- и водоснабжения. Все объекты оснащены современным оборудованием, включая два доильных зала «Карусель» на 80 голов каждый, что дает возможность доить до 1100 голов в час. Ферма производит молоко высшего сорта, которое полностью соответствует всем требованиям по качеству и безопасности.



Молочно-товарный комплекс отвечает высоким стандартам экологичности за счет внедрения системы полной переработки продуктов жизнедеятельности животных на подстилку и органические удобрения, отсутствия промышленных стоков, использования энергосберегающих технологий и внедрению системы отопления помещений с использованием тепла, выделяемого во время охлаждения молока.



Особое внимание уделено условиям содержания и выращивания животных: установлена современная система вентиляции, внедрена улучшенная система расположения стойл в коровниках, увеличен фронт кормления в секциях для дойного стада.



«Мы наблюдаем за развитием и стремительным ростом компании «Русмолко» с самых истоков. За двенадцать лет совместной работы компания стала одним из лидеров молочной отрасли страны и самым крупным производителем сырого молока в регионе. Уверена, что открытие нового комплекса сыграет ключевую роль обеспечении экологичным молоком не только жителей Пензенской области, но и населения всей страны. Россельхозбанк будет и дальше поддерживать подобные проекты по всей стране, содействуя увеличению производства высококачественного молока и продукции его переработки», - заявила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



«Партнерство с «Русмолко» позволило создать в Пензенской области надежную платформу для долгосрочного инвестирования в молочную отрасль региона и в течение семи лет демонстрировать устойчивую динамику роста. Отмечу, что общий объем инвестиций «Русмолко» в экономику региона за последние 5 лет превысил 16 млрд рублей. На предприятиях компании работают свыше 1350 человек. Это наш крупнейший инвестор», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



«Инновационные технологии, новейшее оборудование позволяют нам получать производственные показатели, сравнимые с лучшими зарубежными фермами. «Русмолко» уже доказала свою конкурентоспособность по многим параметрам. Мы планируем продолжить реализацию инвестиционной программы, в рамках которой молочный комплекс в Сердобске будет расширен до 7200 голов дойного стада к 2021 году. Мы высоко ценим сложившиеся за годы совместной работы плодотворное партнерство компании с Россельхозбанком и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отметил генеральный директор «Русмолко» Суманта Кумар Де.