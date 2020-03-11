Целители из телешоу обманули пенсионерку из Иркутской области на 1,1 млн рублей

Телевизионные целители обманули 52-летнюю пенсионерку из Иркутской области на 1,1 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в феврале этого года женщина по телевизору увидела программу, в которой в прямом эфире люди обращались за помощью к чародейке. Для решения проблем, связанных с родственником, пенсионерка позвонила по номеру, указанному в передаче. На звонок ответил мужчина, представившийся помощником ведуньи, а потом и сама лжецелительница.

Пенсионерке назначили сеанс на 29 февраля, за который она заплатила 18 тысяч рублей. В назначенный день женщину попросили зажечь свечи, включили музыку и сообщили что магическая процедура состоялась.

«Затем женщине предложили провести еще один обряд за 33 тысячи рублей, аргументируя это тем, что у нее якобы обнаружились болезни, на которые можно таким образом повлиять», – отмечается в сообщении.

Всего было проведено восемь обрядов, сумма за них с каждым разом увеличивалась. Чтобы рассчитаться за услуги, пенсионерка отдала все личные накопления и оформила два кредита.

Позже она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.