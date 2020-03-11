Начальницу железнодорожной станции в Братке оштрафовали на полмиллиона рублей за взятки

Братский районный суд Иркутской области оштрафовал начальницу железнодорожной станции на полмиллиона рублей за взятки на 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2016-2017 годах женщина получила от руководителей предприятий–грузоотправителей лесопродукции взятки за беспрепятственную подачу-уборку и приемку вагонов.

«При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей, положительные характеристики по месту работы», – отмечается в сообщении.

Кроме штрафа, женщине также дали по 3 года условного и испытательного сроков.