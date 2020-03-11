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Начальницу железнодорожной станции в Братке оштрафовали на полмиллиона рублей за взятки

11 марта 2020

Братский районный суд Иркутской области оштрафовал начальницу железнодорожной станции на полмиллиона рублей за взятки на 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2016-2017 годах женщина получила от руководителей предприятий–грузоотправителей лесопродукции взятки за беспрепятственную подачу-уборку и приемку вагонов.

«При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей, положительные характеристики по месту работы», – отмечается в сообщении.

Кроме штрафа, женщине также дали по 3 года условного и испытательного сроков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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