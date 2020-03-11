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Рослесхоз: Лесные пожары в Иркутской области могут начаться уже в апреле

11 марта 2020

Рослесхоз, ссылаясь на прогнозы экспертов, сообщил, что пожары на территории Иркутской области могут начаться уже в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«По предварительным прогнозам экспертов, в апреле нужно быть готовыми к тушению лесных пожаров на востоке Республики Тыва, юго-западной части Иркутской области, Забайкалья и Бурятии», – приводит агентство слова главы Рослесхоза Сергея Аноприенко.

Также предполагается, что в мае пожары охватят северо-западную часть Приангарья, западную часть Тывы, восточную – Республики Алтай, юг Хакасии, а также в восточную часть Красноярского края.

Региональные лесные ведомства заблаговременно готовятся к сезону и уже подготовили к работе 829 лесопожарных станций, 97 авиаотделений и более 4,8 тысячи пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, выполнив таким образом почти 70% годового плана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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