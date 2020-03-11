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Глава поселения в Иркутской области незаконно выписал себе премии на 323 тысячи рублей

11 марта 2020

Глава Балахнинского городского поселения Иркутской области подозревается в незаконных выплатах себе ежеквартальных премий на 323 тысячи рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что глава в течение нескольких лет выписывал себе премии из средств бюджета поселения. Обнаружив этот факт, прокуратура направила представление с требованием о добровольном устранении нарушений закона и возмещении ущерба, которое было отклонено. После этого ведомство обратилась в суд, удовлетворивший иск прокурора.

«Не согласившись с принятым решением суда, ответчик подал на него апелляционную жалобу. Определением Иркутского областного суда в связи с частичным истечением срока давности, размер суммы, подлежащей взысканию, сокращен до 211,3 тысячи рублей», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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