Стафилококк выявили у отравившихся продуктами «Слаты» жителей Иркутской области

Специалисты выявили стафилококк у отравившихся готовой продукцией «Слаты» жителей Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших выделен стафилококк. Предположительно, источником инфекции явился персонал цеха ООО «Маяк» [собственник сети супермаркетов «Слата» – прим. ТАСС]. Фактором передач инфекции послужили нарушения технологии приготовления, условий хранения пищевых продуктов, также способствовало возникновению инфекции несоблюдение правил личной гигиены персоналом, нарушение дезинфекционного режима», – отмечается на сайте агентства.

Кулинарный цех готовой продукции в настоящее время закрыт. Материалы проверки переданы в суд, который решит его дальнейшую судьбу. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее стало известно, что более 10 человек получили отравление после употребления готовой продукции магазина торговой сети «Слата». Эти данные подтвердили в пресс-службе минздрава Иркутской области.