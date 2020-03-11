Мошенники убедили бухгалтера из Ангарска перевести почти полмиллиона рублей на «безопасный счет»

Телефонные мошенники обманули 55-летнюю жительницу Ангарска Иркутской области на 490 тысяч рублей, убедив перевести их на «безопасный счет», сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Установлено, что 7 марта ангарчанке позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что со счетов жительницы Приангарья пытаются похитить деньги, и, чтобы их спасти, предложила отправить с карты на «безопасный счет».

После перевода женщина позвонила в банк и узнала, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.