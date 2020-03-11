Пьяный водитель BMW устроил погоню с полицейскими в Заларинском районе

Водитель BMW из села Семеновск Заларинского района Иркутской области в нетрезвом состоянии устроил погоню с полицейскими, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Установлено, что накануне правоохранители в поселке Залари обнаружили автомобиль, который ехал с большой скоростью. Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, но водитель не выполнил требование и устроил погоню. Позже мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где и был задержан.

Установлено, что ранее водитель BMW отдыхал в кафе со своими друзьями, после чего решил покататься по селу.

Также в 2016 году он был лишен прав на 1,5 года, однако удостоверение не сдал и продолжил незаконно ездить за рулем.

В настоящее время составлен административный протокол, который передан в отдел дознания для возбуждения уголовного дела.