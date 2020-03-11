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Валовой региональный продукт Иркутской области с 2010 года вырос в 2,5 раза

11 марта 2020

Валовой региональный продукт (ВРП) по Иркутской области в 2018 году составил 1392,9 млрд рублей. Индекс его физического объема за 2018 год по сравнению с 2017 годом – 102,5%, сообщает Иркутскстат.

Основной вклад в формирования ВРП области вносят предприятия таких видов деятельности как:

  • «добыча полезных ископаемых» (доля в структуре ВРП составила 31,6%),
  • «обрабатывающие производства» (10,9)
  • «транспортировка и хранение» (9,8)
  • «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (8,3)
  • «строительство» (6,0%).

Производство ВРП в расчете на душу населения Иркутская область в 2018 году составило 580,2 тыс. рублей, по этому показателю область занимает 2 место среди регионов СФО и 15 – по Российской Федерации.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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