Валовой региональный продукт Иркутской области с 2010 года вырос в 2,5 раза

Валовой региональный продукт (ВРП) по Иркутской области в 2018 году составил 1392,9 млрд рублей. Индекс его физического объема за 2018 год по сравнению с 2017 годом – 102,5%, сообщает Иркутскстат.
Основной вклад в формирования ВРП области вносят предприятия таких видов деятельности как:
- «добыча полезных ископаемых» (доля в структуре ВРП составила 31,6%),
- «обрабатывающие производства» (10,9)
- «транспортировка и хранение» (9,8)
- «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (8,3)
- «строительство» (6,0%).
Производство ВРП в расчете на душу населения Иркутская область в 2018 году составило 580,2 тыс. рублей, по этому показателю область занимает 2 место среди регионов СФО и 15 – по Российской Федерации.
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