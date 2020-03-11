Валовой региональный продукт Иркутской области с 2010 года вырос в 2,5 раза

Валовой региональный продукт (ВРП) по Иркутской области в 2018 году составил 1392,9 млрд рублей. Индекс его физического объема за 2018 год по сравнению с 2017 годом – 102,5%, сообщает Иркутскстат.

Основной вклад в формирования ВРП области вносят предприятия таких видов деятельности как:

«добыча полезных ископаемых» (доля в структуре ВРП составила 31,6%),

«обрабатывающие производства» (10,9)

«транспортировка и хранение» (9,8)

«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (8,3)

«строительство» (6,0%).



Производство ВРП в расчете на душу населения Иркутская область в 2018 году составило 580,2 тыс. рублей, по этому показателю область занимает 2 место среди регионов СФО и 15 – по Российской Федерации.