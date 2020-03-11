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Средний возраст - 16 лет: автомобильный рынок в Иркутской области стареет от года к году

11 марта 2020

В России средний возраст машины на вторичном рынке в 2019 году составил 12 лет. Пять лет назад он был равен десяти годам, а десять лет назад – девяти. К такому выводу пришли аналитики автопортала Drom.ru, изучив изменение возраста подержанных автомобилей за последние 15 лет. В исследовании проанализировали базу из 5,3 млн объявлений о продаже автомобилей. 

В Иркутской области средний возраст подержанного авто в 2019 году равен 16 годам. В 2014 году в среднем машины были моложе – 13 лет, а в 2009 – 10 лет. В Москве средний возраст машин ожидаемо ниже и равен 10 годам по данным за 2019. 

От региона к региону возраст автомобилей сильно разнится. В Татарстане один из самых молодых автопарков в стране, в 2019 году средний возраст – девять лет. Камчатский край и Еврейская автономная область рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом. Средний возраст машины в данных регионах составляет 19 лет. Причем если на Камчатке транспортные средства сильно «постарели» именно за последние пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.

Десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56%, сейчас таких машин всего 29%. По мнению экспертов Дрома, российский автомобильный рынок продолжит стареть, нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции. Экономическая ситуация в стране не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на русскую машину и предпочитают стареющие иномарки. 

 

Регион

Средний возраст в 2009

Средний возраст в 2014

Средний возраст в 2019

Республика Татарстан

8

7

9

Москва

8

6

10

Приморский край

11

11

14

Новосибирская область

9

11

15

Хабаровский край

10

12

16

Иркутская область

10

13

16

ЕАО

11

16

19

Камчатский край

11

12

19

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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