Средний возраст - 16 лет: автомобильный рынок в Иркутской области стареет от года к году

В России средний возраст машины на вторичном рынке в 2019 году составил 12 лет. Пять лет назад он был равен десяти годам, а десять лет назад – девяти. К такому выводу пришли аналитики автопортала Drom.ru, изучив изменение возраста подержанных автомобилей за последние 15 лет. В исследовании проанализировали базу из 5,3 млн объявлений о продаже автомобилей.
В Иркутской области средний возраст подержанного авто в 2019 году равен 16 годам. В 2014 году в среднем машины были моложе – 13 лет, а в 2009 – 10 лет. В Москве средний возраст машин ожидаемо ниже и равен 10 годам по данным за 2019.
От региона к региону возраст автомобилей сильно разнится. В Татарстане один из самых молодых автопарков в стране, в 2019 году средний возраст – девять лет. Камчатский край и Еврейская автономная область рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом. Средний возраст машины в данных регионах составляет 19 лет. Причем если на Камчатке транспортные средства сильно «постарели» именно за последние пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.
Десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56%, сейчас таких машин всего 29%. По мнению экспертов Дрома, российский автомобильный рынок продолжит стареть, нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции. Экономическая ситуация в стране не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на русскую машину и предпочитают стареющие иномарки.
|
Регион
|
Средний возраст в 2009
|
Средний возраст в 2014
|
Средний возраст в 2019
|
Республика Татарстан
|
8
|
7
|
9
|
Москва
|
8
|
6
|
10
|
Приморский край
|
11
|
11
|
14
|
Новосибирская область
|
9
|
11
|
15
|
Хабаровский край
|
10
|
12
|
16
|
Иркутская область
|
10
|
13
|
16
|
ЕАО
|
11
|
16
|
19
|
Камчатский край
|
11
|
12
|
19