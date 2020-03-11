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Жители Иркутской области станут создателями Цифровой платформы для школьников

11 марта 2020

Байкальский банк приглашает жителей Приангарья стать участниками всероссийского конкурса «Учебные материалы для школы будущего» и предложить свои идеи по разработке учебного контента, способствующего развитию цифровых навыков школьников младших и старших классов.  Данный проект входит в Программу Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала.

Цифровая платформа – это пространство для построения персонализированного обучения в образовательных учреждениях регионов РФ, которое будет содержать все необходимые ресурсы для реализации учебных целей с учетом индивидуальных запросов ученика, а также - аналитические и управленческие инструменты для мониторинга и оценки качества образования самими участниками образовательного процесса – учениками, а также их родителями, педагогами и администраторами.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«У Иркутской области сейчас есть отличный шанс стать флагманом развития цифровизации. Школьники – будущее нашей страны, поэтому очень важно начинать знакомить их с миром цифровых возможностей уже сейчас. А объявленный конкурс поможет создать уникальный контент для участников образовательной программы».

Главными целями объявленного конкурса являются:

  • систематизация и тиражирование передового педагогического опыта;
  • сбор уникального учебного контента, который позволит улучшить процесс обучения детей в школах региона и настройка его под индивидуальные особенности учеников.

К участию в конкурсе приглашаются работники всех типов образовательных организаций - педагоги, эксперты и методологи, студенты ВУЗов и СУЗов, юридические лица, а также школьники. Каждый из участников конкурса может принять участие в любой из номинаций:

  • Обучение в игре»;
  • «Универсальные компетентности в предметном содержании»;
  • «Межпредметность и междисциплинарность»;
  • «Новые грамотности»;
  • «Пример из жизни»;
  • «Школьник - школьнику».

Для участников конкурса планируется профессиональная технологическая и педагогическая поддержка. Победители получат денежные и специальные призы - бесплатное обучение и бесплатное участие в крупномасштабных образовательных конференциях. Итоги конкурса «Учебные материалы для школы будущего» будут опубликованы в «Учительской газете» и на сайте Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Прием заявок на конкурс продлится до 30 апреля 2020 года включительно. Работы необходимо направлять на электронный адрес contest@vbudushee.ru   В теме письма указать «КОНКУРС».

 На сайте благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» можно ознакомиться с Положением о конкурсе:

 https://vbudushee.ru/about/news/fond-sberbanka-vklad-v-budushchee-i-asi-i-obyavlyayut-konkurs-dlya-uchiteley/    


/ Сибирское Информационное Агентство /
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