Жители Иркутской области станут создателями Цифровой платформы для школьников

Байкальский банк приглашает жителей Приангарья стать участниками всероссийского конкурса «Учебные материалы для школы будущего» и предложить свои идеи по разработке учебного контента, способствующего развитию цифровых навыков школьников младших и старших классов. Данный проект входит в Программу Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала.
Цифровая платформа – это пространство для построения персонализированного обучения в образовательных учреждениях регионов РФ, которое будет содержать все необходимые ресурсы для реализации учебных целей с учетом индивидуальных запросов ученика, а также - аналитические и управленческие инструменты для мониторинга и оценки качества образования самими участниками образовательного процесса – учениками, а также их родителями, педагогами и администраторами.
Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:
«У Иркутской области сейчас есть отличный шанс стать флагманом развития цифровизации. Школьники – будущее нашей страны, поэтому очень важно начинать знакомить их с миром цифровых возможностей уже сейчас. А объявленный конкурс поможет создать уникальный контент для участников образовательной программы».
Главными целями объявленного конкурса являются:
- систематизация и тиражирование передового педагогического опыта;
- сбор уникального учебного контента, который позволит улучшить процесс обучения детей в школах региона и настройка его под индивидуальные особенности учеников.
К участию в конкурсе приглашаются работники всех типов образовательных организаций - педагоги, эксперты и методологи, студенты ВУЗов и СУЗов, юридические лица, а также школьники. Каждый из участников конкурса может принять участие в любой из номинаций:
- Обучение в игре»;
- «Универсальные компетентности в предметном содержании»;
- «Межпредметность и междисциплинарность»;
- «Новые грамотности»;
- «Пример из жизни»;
- «Школьник - школьнику».
Для участников конкурса планируется профессиональная технологическая и педагогическая поддержка. Победители получат денежные и специальные призы - бесплатное обучение и бесплатное участие в крупномасштабных образовательных конференциях. Итоги конкурса «Учебные материалы для школы будущего» будут опубликованы в «Учительской газете» и на сайте Благотворительного фонда «Вклад в будущее».
Прием заявок на конкурс продлится до 30 апреля 2020 года включительно. Работы необходимо направлять на электронный адрес contest@vbudushee.ru В теме письма указать «КОНКУРС».
На сайте благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» можно ознакомиться с Положением о конкурсе:
https://vbudushee.ru/about/news/fond-sberbanka-vklad-v-budushchee-i-asi-i-obyavlyayut-konkurs-dlya-uchiteley/