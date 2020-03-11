Отставание по строительству домов в зоне паводков в Иркутской области ликвидировано

Во время рабочей поездки в Тулун особое внимание уделили вопросу строительства и восстановления объектов, пострадавших или утраченных во время наводнения летом 2019 года, сообщают в областной администрации.

- По ряду объектов есть отставание. Мы с Игорем Ивановичем Кобзевым провели ряд совещаний, встреч, наметили все меры для того, чтобы это отставание ликвидировать. Работы очень много, но считаю, что ее можно сделать. Из первоочередных – конечно, это проектные решения по строительству защитных дамб в Нижнеудинске и Тулуне. Мы все организационные решения приняли, что нужно делать, какую помощь оказать проектировщикам, чтобы уже в этом году выйти на строительство данных защитных сооружений, - оценил восстановительные работы в зоне ЧС в целом заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Объём работ по восстановлению территорий, пострадавших в результате паводка, проведён очень большой. Есть индивидуальные проблемные вопросы, каждому из которых необходимо уделить особое внимание. При этом важно действовать в рамках законодательства, а также понимать, что для эффективного решения части из них требуется дополнительное время, - подчеркнул полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Что касается строительства жилья в Тулуне, в настоящее время в поселке Березовая Роща возводится 83 частных дома, всего до конца 2020 года здесь планируется возвести 215 домов.

Первые дома будут заселены уже в апреле. Правительством Иркутской области принято решение о строительстве в поселке за счет средств регионального бюджета объектов водо-, электроснабжения и улично-дорожной сети.

В микрорайоне Угольщиков до конца этого года за счет областного бюджета построят восемь многоквартирных домов: три двухэтажных дома почти готовы, их планируется заселить уже в мае, на очереди – возведение пяти пятиэтажек.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что контроль строительства жилья и восстановления социальных объектов в зоне ЧС ведется им лично еженедельно.

- Работает оперативный штаб. По 172 объектам, которые входят в программу восстановления, скорректированы сроки. На сегодняшний день не вижу оснований для их срыва. По многоквартирным домам мы провели консультации с подрядной организацией, которые позволят нам к 1 ноября завершить общестроительные работы на пяти пятиэтажных домах и к 1 декабря завершить строительство, - рассказал Игорь Кобзев.

Также врио губернатора Иркутской области заявил, что многоквартирные дома, попавшие в зону затопления летом прошлого года, будут обследованы специалистами ФАУ «РосКапСтрой».

В рамках рабочей поездки в Тулуне состоялась встреча с предпринимателями, на которой обсудили меры поддержки тех, кто пострадал в прошлом году от паводка.

- Внесены изменения в постановления Правительства РФ о том, чтобы Фонду моногородов дать возможность представления займа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям как на капитальные вложения, так и на текущую деятельность. А также Правительству Иркутской области поручено продолжить выплату субсидии на возобновление работы бизнеса, - отметил Марат Хуснуллин.

Зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева подчеркнула, что два соглашения о выдаче займов предпринимателям из Тулуна уже подписаны.

- Еще ряд проектов требует внесения изменений в Постановление №1186, чтобы мы могли выдавать деньги на оборотный капитал и поддерживать индивидуальных предпринимателей. Надеемся, что документ примут в ближайшее время, - сказала Ирина Макиева.