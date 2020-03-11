ВСЖД сообщает о приостановке курсирования пассажирских поездов в Монголию

Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией через Наушки временно приостановлено.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, по обращению АО «Улан-Баторская железная дорога» с 10 марта для предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки – Сухэ-Батор.

Таким образом, временно прекращается курсирование поезда № 5/6 Улан-Батор – Москва формирования АО «УБЖД», а также поезда № 305/306 формирования АО «ФПК» и АО «УБЖД». О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения билетов. В случае если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата.

Напомним, ранее сообщалось о приостановке авиасообщения с Монголией.