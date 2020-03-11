Новый бизнес Райффайзен-Лизинг в Сибири показал рост на 80%

Райффайзен-Лизинг подвел итоги работы за прошлый год. Лизинговый портфель компании вырос на 48% и достиг 27 млрд рублей по стандартам РСБУ. Основными драйверами роста бизнеса стали сегменты строительной техники (+50%), грузового автотранспорта (+30%), легковых автомобилей (25%), железнодорожной отрасли, складского оборудования и недвижимости. Общий объем нового бизнеса вырос на 67%.

В Сибири портфель Райффайзен-Лизинг за год удвоился. При этом объем нового бизнеса вырос более чем на 80%. В регионе основными драйверами роста стали сегменты коммерческого транспорта, спецтехники, ИТ и серверного оборудования.

«Мы фокусировались на цифровизации нашего продукта, запустили несколько партнерских программ с автомобильными брендами, создали онлайн-платформу для малого бизнеса. Теперь для предпринимателей процесс принятия решения полностью автоматизирован и, как правило, занимает всего несколько минут.

В этом году мы продолжим наращивать клиентскую базу, внедрять новые решения для создания первоклассного сервиса. В Сибири будут актуальны те направления лизинга, которые уже показывали рост, также мы ожидаем интереса со стороны малого бизнеса к автомобильным программам», – отмечает Ольга Зубкова, директор филиал «Райффайзен-Лизинг» по Сибири и Уралу.

В 2019 году Райффайзен-Лизинг запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Прямое подключение дилеров и брокеров к платформе обеспечило возможность подписания договоров лизинга непосредственно в автосалоне, что обеспечило значительный рост клиентов в сегменте малого бизнеса.