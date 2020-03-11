Как выходные меняют спрос на водителей такси?

По данным Ситимобили и Работа.ру самым загруженным праздником для поездок на такси в начале года стал «День влюбленных». В пятницу 14 февраля 2020 года количество заказов такси выросло сразу на 49% по сравнению с обычными пятницами.

Спрос на такси увеличивался и накануне Дня защитника отечества: в пятницу 21 февраля такси вызывали на 20% больше, чем в пятницы накануне, а в субботу прирост составил 24%. Непосредственно в праздничный день количество заказов выросло на 43% по сравнению с обычными выходными днями.

А вот годом ранее, любимый россиянами Международный женский день не отметился резким увеличением заказов в такси — заказов в этот праздник было больше всего на 16%. Зато накануне праздника, 7 марта 2019 года, таксисты выполнили в 1,5 раза больше заказов, чем обычно.

«Мы не подключаем специально водителей перед праздниками, экономика сервиса так устроена, что повышенный спрос автоматически стимулирует водителей выходить на линию. Например, в Новогоднюю ночь заказы берут даже те водители, которые лишь подрабатывают в такси, и некоторые за одну ночь получают месячный доход. То же самое происходит и в другие праздники», — отмечает PR-директор Ситимобил Георгий Лобушкин.

Впрочем, спрос на водителей растет не только внутри агрегаторов для заказа такси. По данным сервиса Работа.ру, в феврале 2020 года количество вакансий для таксистов выросло на 20% по сравнению с началом года. Вакансия водителя в Москве — самая популярная среди массовых и рабочих специальностей и почти на 60% опережает по количеству объявлений от работодателей продавцов-консультантов. При этом, средняя зарплата у водителей здесь самая высокая среди массовых и рабочих специальностей и достигает 84 000 руб.

«Запрос от компаний на профессиональных водителей, действительно, увеличивается с каждым месяцем. И вместе с тем, растут зарплатные обещания работодателей. Так, водитель такси в Подмосковье уже сегодня может рассчитывать на зарплату до 122 500 рублей. Для сравнения в Иркутске максимальная зарплата таксиста 75 000 рублей, — отмечает Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру. — Кадровая конкуренция перевозчиков в ближайший год будет только усиливаться. Еще два года назад водитель такси в среднем за 9 месяцев менял три таксопарка в поисках лучших условий. Сегодня водителю сменить работу еще проще — достаточно переключиться с одного приложения такси на другой. Поэтому агрегаторам придется больше уделять вниманию своим партнерам, чтобы сотрудничать с ними как можно дольше».