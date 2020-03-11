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В Иркутске накопить на автомобиль можно в среднем за год и 3 месяца

11 марта 2020

Эксперты Авито Авто и Авито Работы сопоставили среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке Иркутска со средней зарплатой в начале 2020 года, чтобы выяснить сколько времени иркутянам нужно копить на покупку автомобиля.

Оказалось, что в среднем по городу на это потребуется больше года. В целом по стране этот срок составил 11 месяцев, сократившись на один месяц по сравнению с прошлым годом. 

В начале 2020 года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке России составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата – почти 39 тыс. рублей в месяц.

Чтобы накопить на авто, российской семье в среднем потребуется 11 месяцев при условии, что на это будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц). При этом за год рост средней цены автомобиля (+6%) оказался более существенным, чем увеличение средней зарплаты (+2%), что повлияло на среднероссийский срок накопления на машину – спустя год он остался прежним.   

В 10 из 23 рассматриваемых городов отмечен рост периода накопления в пределах одного месяца. Еще в 10 срок за год не изменился. Только в трех крупнейших городах накопить на автомобиль в этом году получится быстрее: в Волгограде на 2 месяца, в Екатеринбурге и Красноярске можно стать обладателем машины на 1 месяц раньше. 

Уменьшение срока накопления в Волгограде и Екатеринбурге связано с повышением средней зарплаты в городах – на 13 и 7% соответственно. При этом в Красноярске оплата труда спустя год не изменилась, однако снизилась стоимость автомобиля (в среднем по городу на 2%). 

Жителям Иркутска приходится копить на авто дольше всего – срок накопления составляет 15 месяцев, при условии, что стоимость машины равна среднему показателю в 517 тыс. рублей, а ежемесячный доход горожанина составит около 35 тыс. рублей (также средняя цифра по городу). 

По 14 месяцев на накопление уйдет у ростовчан, краснодарцев и самарчан. Быстрее всего на покупку автомобиля смогут накопить жители Омска – в среднем 10 месяцев. Далее следует Санкт-Петербург, где придется откладывать на приобретение авто чуть меньше года.  

Самые доступные машины продаются в Омске (в среднем 351 тыс. рублей) и Ульяновске (369 тыс. рублей). А вот самые высокие цены отмечены в Москве, где средний ценник авто составляет чуть более 702 тыс. рублей.  

По итогам 2019 года в Иркутске самой продаваемой моделью на вторичном рынке страны стала Toyota Corolla со средней ценой 286 тыс. рублей. Представители топ-5 профессий, которые были наиболее востребованы в течение прошлого года, смогут накопить на такую модель за срок, не превышающий девяти месяцев (продавцы и производственники). При этом работникам строительной отрасли, которая стала самой высокооплачиваемой сферой в России по итогам 2019 года, хватит шести месячных окладов. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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