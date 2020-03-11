Рынок в плюсе, но расслабляться не стоит - ИАЦ «Альпари»

Российский рынок акций в среду открылся ожидаемым приростом. Спустя час после старта сессии индекс МосБиржи прибавляет 0,75% и торгуется около 2517 пунктов, индекс РТС поднялся к 1107 пунктам (+1,25%). Есть вероятность, что на утреннем позитиве и отскоке все и закончится, так как конъюнктура лучше не стала.

Если на старте сессии инвесторы могли опереться на отскок в нефти, то далее с этим будут проблемы. Баррель Brent сейчас дорожает на 0,4%, до $37,39, и имеет все шансы сползти ниже $37 еще до полудня.

Внешний фон на самом деле далеко не самый позитивный. Банк Англии сегодня экстренно понизил ключевую процентную ставку, опустив ее до 0,25% годовых с 0,75% годовых ранее. Английский регулятор известен своим консервативным подходом к монетарной политике, и раз он принял это решение, да еще и во внеочередном порядке, значит, экономическая картина того действительно требует.

Власти Японии утвердили второй пакет финансовой поддержки экономики - новые механизмы будут работать наравне с уже известным QE. США в лице Дональда Трампа заявили, что готовы поддерживать свою экономическую систему отменой определенных налоговых обязательств и рядом иных механизмов. О масштабах инициатив ничего неизвестно, но сам факт положителен.

В общем, рынок, конечно, часть эмоций, связанных с падением цены на нефть и коронавирусом, отыграл, но проблемы никуда не исчезли, и с этим придется работать.

Внутри дня индекс МосБиржи может торговаться в диапазоне 2500-2600 пунктов, волатильность остается высокой. Индекс РТС останется в пределах 1080-1140 пунктов. Доллар США сегодня продолжает рост и находится рядом с 71,60 руб., вероятный коридор движения на сегодня составляет 71-72 руб. Евро стоит 81,23 руб. и имеет шансы на рост в область 82,50.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»