Новости

Рынок в плюсе, но расслабляться не стоит - ИАЦ «Альпари»

11 марта 2020

Российский рынок акций в среду открылся ожидаемым приростом. Спустя час после старта сессии индекс МосБиржи прибавляет 0,75% и торгуется около 2517 пунктов, индекс РТС поднялся к 1107 пунктам (+1,25%). Есть вероятность, что на утреннем позитиве и отскоке все и закончится, так как конъюнктура лучше не стала.

Если на старте сессии инвесторы могли опереться на отскок в нефти, то далее с этим будут проблемы. Баррель Brent сейчас дорожает на 0,4%, до $37,39, и имеет все шансы сползти ниже $37 еще до полудня.

Внешний фон на самом деле далеко не самый позитивный. Банк Англии сегодня экстренно понизил ключевую процентную ставку, опустив ее до 0,25% годовых с 0,75% годовых ранее. Английский регулятор известен своим консервативным подходом к монетарной политике, и раз он принял это решение, да еще и во внеочередном порядке, значит, экономическая картина того действительно требует.

Читайте также:

Обвал российского рынка докатился до гособлигаций
11 марта 2020
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
11 марта 2020

Власти Японии утвердили второй пакет финансовой поддержки экономики - новые механизмы будут работать наравне с уже известным QE. США в лице Дональда Трампа заявили, что готовы поддерживать свою экономическую систему отменой определенных налоговых обязательств и рядом иных механизмов. О масштабах инициатив ничего неизвестно, но сам факт положителен.

В общем, рынок, конечно, часть эмоций, связанных с падением цены на нефть и коронавирусом, отыграл, но проблемы никуда не исчезли, и с этим придется работать.

Внутри дня индекс МосБиржи может торговаться в диапазоне 2500-2600 пунктов, волатильность остается высокой. Индекс РТС останется в пределах 1080-1140 пунктов. Доллар США сегодня продолжает рост и находится рядом с 71,60 руб., вероятный коридор движения на сегодня составляет 71-72 руб. Евро стоит 81,23 руб. и имеет шансы на рост в область 82,50.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель":
Все материалы сюжета (23)


Реклама на сайте

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области
Большие экскаваторы для большой стройки. «Тимбермаш Байкал» поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области
«Сделки еще будут, я уверен» - Игорь Дюсеев, «МагистральЛогистик», о контракте с «Тимбермаш Байкал»
«Мы не просто предоставляем технику – мы помогаем клиенту на ней работать» - «Тимбермаш Байкал» о послепродажном сервисе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании