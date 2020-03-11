АКРА оценивает экономическое состояние России как близкое к кризису

Индекс России превысил отметку в 2,5 пункта, которая является границей перехода к экономическому кризису.

Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса – 2,5 пункта. Методика ACRA FSI построена на оценке внешних проявлений стресса.

«Вспышка коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на мировую экономику. В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть», - говорят в агентстве.

Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+. Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке.

В ответ на эти изменения 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 п. и достиг отметки 3,1 п. С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса. Так, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 п. в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.