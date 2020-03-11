Рейтинг доверия россиян с разным уровнем доходов

Согласно опросу Ромир, лидером рейтинга во всех доходных группах стал Владимир Путин.

Россияне с низким доходом доверяют чуть большему количеству политиков, чем представители других доходных групп. Так, чаще других они заявляли о доверии Владимиру Жириновскому, Алексею Навальному, Дмитрию Пескову, Павлу Грудинину, Геннадию Зюганову, Валентине Матвиенко и шоумену, который недавно начал вести политическую деятельность, Сергею Шнурову. Кроме того россияне из низкодоходной группы больше доверяют телеведущим (Максим Галкин, Игорь Прокопенко и Ксения Бородина) и певицам (Ольга Бузова и Алла Пугачева).

Представители группы со средним доходом выразили большее доверие Сергею Шойгу, Сергею Собянину и Ксении Собчак. Телеведущие Иван Ургант и Владимир Соловьев также заручились их доверием. Россияне со средним доходом чаще заявляли о доверии комику Павлу Воле, актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву и блогеру Юрию Дудю.

Высокодоходники в целом доверяют политикам меньше, чем остальные россияне, а вот телеведущие Александр Гордон и Борис Корчевников смогли заручиться доверием представителей данной доходной группы. Большим доверием россиян из группы с высокими доходами пользуется актер и общественный деятель Константин Хабенский.

Андрей Милёхин, доктор социологических наук, президент исследовательского холдинга “Ромир”:

“Рейтинг доверия, сегментированный по уровню доверия, достаточно точно отражает настроения в обществе сегодня. Сильно доверие центральной власти, но самое интересное начинается ближе ко вторым десятками. Оппозиционные политики пользуется большим доверием у группы с низкими доходами, что коррелирует с нашим недавним исследованием об основных проблемах страны. Респонденты назвали бедность главной бедой России и мы видим, что политические силы, обещающие активно заняться решением этой проблемы, находят отклик у граждан. У группы с высокими доходами повышенным доверием пользуется актер и общественный деятель Константин Хабенский. Благие дела становятся правилом хорошего тона среди людей среднего и высокого достатка, что в некоторой степени говорит о том, что общество России становится взрослее и ответственнее”.