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Авторынок РФ поднялся на четвертое место в Еропе

11 марта 2020

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 239943 машины (-10,8%). На вторую строчку в европейском рейтинге вышла Франция, чей результат составил 167784 автомобиля (-2,7%). Третье место занимает Италия с показателем 162793 машины (-8,8%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 111 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Испания, чьи дилеры реализовали 94620 автомобилей (-6%). Добавим также, что авторынок Великобритании снизился на 2,9% и составил 79594 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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